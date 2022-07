Dl Semplificazioni: commercialisti, ok novità crisi impresa

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Bene l'innalzamento da 5.000 a 20.000 euro per un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2022, che farà scattare da parte dell'Agenzia delle Entrate la segnalazione nei confronti dell'imprenditore per la composizione negoziata della crisi", però "gli importi individuati andrebbero ulteriormente adeguati ed elevati anche in considerazione del periodo di crisi pandemica e del conflitto in Ucraina, che provocheranno ulteriori e gravi sofferenze alle imprese italiane". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, dopo l'approvazione alla Camera di un emendamento al decreto Semplificazioni nell'ambito dell'iter di conversione, che recepisce la proposta presentata dallo stesso Consiglio nazionale dei professionisti. In base all'emendamento approvato, infatti, recita una nota, "assumerà rilievo per l'Agenzia l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. In ogni caso, la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro". Per la consigliera nazionale dei commercialisti Giovanna Greco, "ancorché il complessivo assetto della norma appaia in linea con i principi espressi nella direttiva europea di incentivare anche le autorità fiscali e di sicurezza sociale a segnalare al debitore gli andamenti negativi, è necessaria una ulteriore rimodulazione in ragione della dimensione dell'azienda e del suo volume d'affari ai fini della determinazione dell'importo relativo al debito scaduto e non versato inerente l'imposta sul valore aggiunto", termina la nota. (ANSA).