Costruzioni: Istat, prezzi giugno -0,8% mese, +8,5% anno

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - A giugno 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" diminuiscono dello 0,8% su base mensile e crescono dell'8,5% su base annua (era +10,4% a maggio). I prezzi di "Strade e Ferrovie" registrano una flessione congiunturale meno ampia (-0,3%) e aumentano del 9,8% in termini tendenziali (da +11,2% del mese precedente). Lo comunica l'Istat.

"Per le costruzioni -commenta l'istituto - i prezzi registrano flessioni su base mensile - più ampie per gli edifici rispetto alle strade - cui contribuiscono i cali dei costi di alcuni materiali; sia per edifici sia per strade, la crescita su base annua si conferma sostenuta ma in rallentamento". (ANSA).