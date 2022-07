Confindustria Romagna, senza indugi estrazioni gas in Adriatico

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Sul fronte della transizione energetica "la Romagna e Ravenna possono giocare un ruolo importante diventando la green energy valley d'Italia. Aumentare al più presto la quota di energia da fonti rinnovabili è un obiettivo condiviso: non possiamo più permetterci veti o lungaggini burocratiche. Nel contempo, visto che diversificare l'approvvigionamento di gas è diventato urgente, occorre rilanciare le estrazioni in Adriatico senza indugi". E' quanto sostiene Confindustria Romagna in una nota.

"Siamo consapevoli che il metano nei nostri fondali non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico nazionale - viene evidenziato - ma potenziare immediatamente le estrazioni dai giacimenti attivi può aiutare. Ribadiamo con convinzione: per il rigassificatore, dopo la recente decisione del Governo e la nomina del commissario straordinario, occorre completare velocemente il processo autorizzativo per l'avvio lavori da marzo 2023 e potere poi avviarne l'operatività da luglio 2024".

A giudizio di Confindustria Romagna, ancora, "pure sul parco eolico di Rimini occorre ora procedere senza ulteriori indugi.

Sul fronte delle risorse idriche, da ben prima dell'allarme odierno sulla siccità abbiamo invocato nuovi investimenti in bacini di raccolta dell'acqua che affianchino la diga di Ridracoli. Per esempio, ripristinare l'invaso del lago di Quarto nel comune di Sarsina, o ipotizzare un nuovo invaso nel Comune di Bagno di Romagna o Verghereto. Gli invasi citati - conclude l'associazione degli industriali romagnoli - possono e devono diventare fonti di energia rinnovabile tramite centrali idroelettriche". (ANSA).