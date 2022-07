Confindustria lavora su documento, 'industria asset strategico'

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - E' ancora un foglio di lavoro interno, una bozza che verrà arricchita dal contributo di tutte le articolazioni del sistema di rappresentanza degli industriali, e anche durante la pausa di agosto , il documento di Confindustria su cui è stato avviato un confronto interno nella riunione straordinaria del Consiglio Generale di via dell'Astronomia.

Solo a tempo debito, completato questo percorso - si apprende - il testo verrà condiviso con tutti gli stakeholder dell'associazione degli industriali, anche con la politica. E' stato di grande partecipazione e di collaborazione, già con molti spunti e suggerimenti, l'avvio del confronto per sviluppare collegialmente i contenuti del documento sulla base della prima traccia presentata: tutti (dalle associazioni del territorio ai diversi settori produttivi) lavoreranno sui punti prioritari per le imprese e sulle urgenze per il Paese, viene fatto notare.

La posizione di fondo che Confindustria vuol portare al centro del dibattito del Paese - nel confronto con la politica, il governo, i sindacati - è stata ribadita più volte, ma verrà articolata (e non è la prima volta) in un ragionamento più ampio e con approfondimenti di dettaglio. Il leader degli industriali, Carlo Bonomi la sintetizza così, presentando su Twitter l'intervista rilasciata al Corriere della Sera: rimettere l'industria al centro come "asset strategico per la sicurezza nazionale, la crescita economica e la coesione sociale". Quindi la richiesta di "misure su fisco, lavoro, scuola, formazione.

Accelerare il Pnrr e le riforme strutturali, concentrare le risorse per rendere l'Italia moderna e efficiente, inclusiva e sostenibile". (ANSA).