Batteri in mare: Confcommercio, enorme danno di immagine

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - "Siamo molto lieti di apprendere che già da oggi si può tornare con tranquillità alla balneazione sulle nostre spiagge, ma dobbiamo ammettere che il danno di immagine è stato enorme". Lo dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, commentando lo stop ai bagni, poi revocato, per la concentrazione del batterio escherichia coli in oltre 20 punti della Riviera.

"Anche se si è trattato di un divieto temporaneo con una tempistica molto breve, già questo è bastato per arrecare danni agli operatori del territorio, subito alle prese con le prime disdette alberghiere. Nel momento in cui arriva meno gente, soffre tutto il sistema imprenditoriale legato al turismo, dai ristoranti ai bar, ai negozi, agli operatori di spiaggia.

Inutile ribadire che la salvaguardia della salute è al primo posto delle nostre priorità, così come la volontà di offrire servizi all'altezza delle richieste dei nostri ospiti".

"In questi anni - continua - il nostro territorio ha fatto cospicui investimenti per la qualità delle acque, impegnandosi non solo al costante monitoraggio, ma anche alla soluzione delle criticità con progetti all'avanguardia. Ora confidiamo che la stessa copertura mediatica che è stata data a questo divieto di balneazione durato poche ore, venga posta nei confronti della notizia della possibilità di tornare a fare il bagno in piena sicurezza nelle nostre spiagge". (ANSA).