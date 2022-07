++ Pil: Istat, crescita acquisita per 2022 migliora a +3,4% ++

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La variazione acquisita del Pil per il 2022, ovvero la variazione annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno, è pari al +3,4%. Lo rileva l'Istat alla luce dell'aumento del Pil nel secondo trimestre, stimato in crescita dell'1%. La previsione sull'anno migliora quindi rispetto al +2,6% stimato a fine maggio sulla base dell'andamento del primo trimestre (+0,1%). (ANSA).