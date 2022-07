Unioncamere Lombardia:per artigiani +80%prezzi materie prime

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Resta alta l'attenzione sui prezzi da parte delle imprese manifatturiere e artigiane della Lombardia. Nel secondo trimestre 2022 i prezzi delle materie prime sono cresciuti mediamente del 58,4% per le imprese industriali e dell'80,2% per quelle artigiane. E' quanto viene messo in evidenza nell'indagine congiunturale di Unioncamere Lombardia sull'andamento economico dell'industria e dell'artigianato lombardo.

"Beni energetici, materie prime e componenti varie registrano nuovi record spingendo il dato verso l'alto", si legge nel Report. Tuttavia "si attenuano le difficoltà di approvvigionamento e migliora anche la situazione delle scorte di magazzino e dei materiali per la produzione". Sul fronte energetico inoltre le imprese italiane pagano costi maggiori rispetto ai competitor europei, evidenzia Confindsutria Lombardia. Secondo le elaborazioni del centro studi dell'associazione degli industriali, con l'aumento recente dei prezzi delle commodity energetiche, già nel 2021 il divario con la Germania nell'incidenza dei costi energetici sull'economia aveva superato 1 punto percentuale, mentre, quello con la Francia era addirittura pari a 2,6 punti percentuali. "Nel 2022, con le ulteriori infiammate dei prezzi acuite dal conflitto Russia-Ucraina, il divario è stimato raggiungere +2,1 punti percentuali rispetto alla Germania e +4,9 rispetto alla Francia", evidenzia Confindustria, precisando che "i costi energetici per le imprese italiane erano superiori anche prima delle recenti dinamiche inflattive sui mercati internazionali delle materie prime". Le differenze tra l'incidenza dei costi energetici nel biennio 2018-2019 erano relativamente contenute rispetto alla Germania (0,6 punti percentuali) ma già ampie rispetto alla Francia (1,6 punti percentuali). (ANSA).