Siccità:Coldiretti,male 250mila aziende,soffre Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sono quasi duecentocinquantamila le aziende agricole italiane, un terzo del totale (34%), che si trovano oggi costrette a produrre in perdita a causa dei rincari scatenati dalla guerra in Ucraina e dalla siccità. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, sulla base di dati Crea, diffusa in occasione dell'Assemblea nazionale dell'associazione a Roma, che evidenzia anche come più di un agricoltore su 10 (13%) sia addirittura in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività.

"Con la siccità che è andata ad aggravare gli effetti del conflitto in Ucraina, sull'agricoltura italiana si è scatenata una tempesta perfetta con il taglio dei raccolti in media di un terzo", sottolinea Coldiretti, che sulla base di una sua stima, afferma: "Se l'attuale situazione climatica dovesse perdurare ancora a lungo i danni da siccità potrebbero arrivare a 6 miliardi di euro, 'bruciando' il 10% del valore della produzione agricola nazionale".

"Con le piogge praticamente dimezzate nel 2022 e più di un quarto del territorio nazionale (28%) a rischio desertificazione, la produzione di grano in Italia è stimata quest'anno in calo del 30%", spiega l'associazione e "ad essere in sofferenza sono anche girasole, mais, con percentuali che al Nord arrivano al -45%, e gli altri cereali". Per ortaggi e frutta in alcuni territori, secondo l'associazione, si arriva al -70%.

Non solo. La siccità colpisce anche le produzioni agroalimentari d'eccellenza: dall'Arrappata di San Chirico Raparo alla Slinzega, dai Testaroli alla Porcaloca, ben 5450 i tesori del Made in Italy a tavola messi a rischio da nord a sud del Paese. Un bacino di ricchezza enogastronomica, che è anche fra i principali motori del turismo nazionale ed estero in Italia, secondo il nuovo censimento 2022 delle specialità ottenute con regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, presentato oggi dalla Coldiretti. Una mappa dei sapori, della tradizione che vede ai primi tre posti del podio la squadra di pane, paste e dolci (1616), quella di frutta, verdura e ortaggi (1577) e il gruppo delle specialità a base di carne (822), seguiti da formaggi (524) e prodotti della gastronomia (320), ma non mancano distillati, liquori, birre, mieli, e anche altro, in un viaggio del gusto che tocca anche gli angoli più nascosti del Paese. (ANSA).