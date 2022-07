Sant'Anna: Schiavoni (Confindustria Marche), iniziativa lodevole

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Alberto Bertone, l'imprenditore delle acque minerali, che erogherà una mensilità extra a tutti i dipendenti per aiutarli ad affrontare i rincari, "è un imprenditore che si rende conto delle difficoltà del momento". A dirlo all'ANSA è Claudio Schiavoni, presidente di Confindustria Marche che parla di "un'iniziativa lodevole e pregevole. So che di imprenditori così ne abbiamo più di uno anche qui nelle Marche". Schiavoni ricorda anche il taglio del cuneo fiscale, "che potrebbe far crescere il potere d'acquisto dei lavoratori, ce lo diciamo da tantissimo tempo. Qualcosa è stato fatto ma non basta". E comunque "il problema del caro vita esiste - sottolinea Schiavoni -, qui non si tratta solo di far ripartire i consumi, è in gioco la sopravvivenza stessa delle famiglie".

