Sant'Anna: Confindustria Cuneo,iniziativa lodevole,non unica

(ANSA) - CUNEO, 28 LUG - "È un iniziativa lodevole e non è l'unica sul territorio: l'attenzione e la sensibilità da parte delle aziende verso i collaboratori è una realtà. Integrativi, aumenti di stipendio, bonus carburanti sono esempi del sostegno concreto che è stato dato in questi mesi. Alcuni lo manifestano, altri preferiscono non dirlo: lo spirito sabaudo ancora ci contraddistingue".

Così Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo e della Camera di Commercio. Ancora: "Il prossimo autunno sarà più caldo dell'estate: non possiamo negare che le difficoltà aumenteranno e per essere vicini ai dipendenti non basteranno le iniziative di welfare, se non ci sarà la riduzione del cuneo fiscale".

Gola l'altra mattina, in un convegno a Cuneo aveva detto che "ormai è consolidato un nuovo modo di fare impresa. Un modo che accanto alla "P" di profitti mette insieme anche il pianeta e le persone". (ANSA).