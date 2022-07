Sace:in 6 mesi mobilitate risorse per oltre 21 miliardi,+54%

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Nel primo semestre dell'anno il Gruppo Sace ha sostenuto oltre 13mila progetti e contratti di aziende italiane all'estero e sul mercato domestico, mobilitando risorse per circa 21 miliardi di euro, in crescita del 54% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I risultati, del Gruppo, tornato sotto il controllo diretto del Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso marzo, sono stati raggiunti, si legge in una nota, "in un contesto profondamente impattato dal conflitto in corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull'aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sui costi di produzione (alimentati dalle pressioni inflazionistiche e dalla minore disponibilità di materie prime) e sul deterioramento generale della fiducia, con una conseguente diminuzione delle prospettive di crescita del Pil mondiale (atteso crescere attorno al 3%), nazionale (+3,2%) e del commercio internazionale (+3,8%).

Complessivamente i premi lordi generati ammontano a 134,4 milioni di euro, dato non confrontabile con quello del primo semestre 2021 per effetto del maggiore peso del regime di coassicurazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore dal gennaio 2021, così come previsto dal Decreto Liquidità .Gli oneri per sinistri al netto dei recuperi sono pari a 59,2 milioni di euro e risultano in aumento rispetto al primo semestre 2021 (+46%), per effetto di svalutazioni derivanti dal peggioramento del rischio derivante dal contesto economico e dal conflitto russo ucraino. L'utile netto è positivo per 31,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto al dato 2021 (pari a 71,7 milioni di euro) per effetto di una maggiore rischiosità del portafoglio dovuta al contesto macroeconomico del semestre. (ANSA).