Sace:in 6 mesi mobilitate risorse per oltre 21 miliardi,+54%(2)

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - In dettaglio nei primi sei mesi dell'anno, Sace ha garantito finanziamenti e assicurato contratti per quasi 16 miliardi di euro a supporto di cui: 4,3 miliardi di euro a sostegno alle attività di export e internazionalizzazione e 11 miliardi di euro sul mercato domestico a sostegno alla liquidità delle imprese italiane danneggiate dal Covid-19 attraverso Garanzia Italia.

Complessivamente, dall'inizio dell'operatività ad aprile 2020 (al 30 giugno 2022) SACE ha garantito 42 miliardi di euro su circa 6.400 richieste ricevute.Inoltre 700 milioni sono stati impegnati sul mercato domestico a supporto degli investimenti in sostenibilità delle imprese italiane attraverso le garanzie green, nell'ambito del mandato di Sace di attuazione del Green New Deal italiano.Le altre società del Gruppo Sace insieme hanno mobilitato 4,9 miliardi a sostegno delle attività delle imprese italiane (+13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).Le risorse mobilitate da Sace Bt, la società specializzata nell'assicurazione del credito a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dai rischi della costruzione, sono pari 2,4 miliardi di euro (+12% rispetto al primo semestre 2021). Sace Fct, la società di factoring del Gruppo, che nel primo semestre del 2022 ha smobilizzato crediti delle imprese italiane per 2,5 miliardi di euro (+13% rispetto agli ottimi risultati dello stesso periodo dello scorso anno).Sace SRV, la società del Gruppo specializzata nel recupero crediti, si legge ancora nella nota, ha fatto segnare attività e ricavi in crescita su tutti i suoi ambiti di operatività. (ANSA).