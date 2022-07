Pesca: Alleanza coop a Battistoni, prorogare credito imposta

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Estendere per tutto il 2022 la proroga del credito d'imposta che permetterebbe di garantire la liquidità necessaria alle imprese agricole e della pesca colpite dagli effetti del caro carburanti causato dalle tensioni internazionali. A chiederlo sono l'Alleanza Cooperative della Pesca e UilaPesca, come fanno sapere all'ANSA, in una lettera inviata al sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni, dopo che questa misura è stata già prorogata al secondo trimestre dell'anno in corso.

"Purtroppo tutte le motivazioni alla base dello strumento previsto per il primo e secondo trimestre sono tutt'ora valide - scrivono - e anzi, il perdurare di questa situazione sta definitivamente mettendo in ginocchio centinaia di imprese con evidenti ricadute su redditi, occupazione e mercati". Da qui la richiesta di "un Suo intervento per estendere questo strumento, in occasione del decreto Aiuti bis e in considerazione della relazione sugli spazi di bilancio disponibili dall'aumento delle entrate presentati dal ministro dell'Economia Daniele Franco". E aggiungono "per l'Alleanza sarebbe quanto mai utile inserire tra i beneficiari anche le cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese ittiche". Si tratta, infatti di realtà che operano anticipando il costo del carburante alle imbarcazioni, prevedendo successive dilazioni nei pagamenti. "Di conseguenza - concludono - oltre a subire una forte contrazione delle vendite, si trovano a dover anticipare costi senza alcun ritorno economico e con elevato grado di aleatorietà. Tale estensione del contributo rappresenterebbe un ulteriore importante segnale di attenzione e sostegno alla categoria". (ANSA).