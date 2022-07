Gas: Confindustria Lombardia,serve subito un tetto al prezzo

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Confindustria Lombardia, prima di discutere di razionamenti e tagli lineari ai consumi, rinnova l'invito a introdurre "celermente" un tetto al prezzo del gas, "auspicabilmente a livello europeo ma procedendo a fissare un price cap nazionale qualora la via europea non fosse praticabile". L'introduzione di un tetto al prezzo del gas "sarebbe un segnale molto forte di fiducia, perché significherebbe una convergenza a livello europeo da parte di tutti i paesi in una sorta di cartello di acquisto con una limitazione", afferma il presidente di Confindustria Lombardia, Franceso Buzzella, convinto che questo comporterebbe immediatamente una ripartenza e si potrebbe vedere "la luce in fondo al tunnel". Per cui l'auspicio è che "a breve, in sede europea, si arrivi a questo". A distanza di un anno dall'inizio della corsa dei prezzi dell'energia "va ricordato - precisa Buzzella - che le imprese italiane pagano costi maggiori rispetto ai competitors europei (nel 2022 il divario è aumentato del 2,1% con la Germania e del 4,9% con la Francia). Viene da chiedersi quali risultati economici e produttivi avremmo conseguito a parità di condizioni con i nostri competitor?".

(ANSA).