Fisco: Ipf, taglio dell'Iva necessario per sostenere le famiglie

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Il 2023 rischia di essere un anno nero per milioni di famiglie italiane che, giorno dopo giorno, vedono aumentare il costo del loro carrello della spesa, delle bollette e dei beni di prima necessità", è quanto affermano in una nota i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola.

"Se vogliamo contrastare il continuo aumento dell'inflazione - aggiungono -, che registra il dato più alto dal 1986, dobbiamo mettere in campo strumenti strutturali in grado di compensare gli effetti negativi sui cittadini. Come proposto da Luigi Di Maio, nella prossima legge di bilancio chiederemo di inserire un taglio dell'Iva sui principali beni di prima necessità".

"Il nostro obiettivo è quello di azzerare l'aliquota su pane e pasta e di ampliare il paniere e ridurla su carne, pesce, bollette e prodotti per la natalità. I cittadini non possono attendere oltre", concludono i due. (ANSA).