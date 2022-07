Fisco: delega frena in Senato, "prima giustizia tributaria"

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Frena subito in commissione Finanze del Senato l'iter della delega fiscale, già approvata dalla Camera. Rispetto a questo provvedimento, ha priorità la riforma della giustizia tributaria, che rientra fra i traguardi del Pnrr, è la tesi espressa da Lega, FdI, Iv e Alternativa oggi in commissione, dove si è creata una spaccatura con gli altri partiti, FI, Pd e M5s. Non è ancora stata presa una decisione su come procedere, i lavori sono stati aggiornati.

Fra i partiti che sostenevano il governo era stato trovato un accordo per approvare la delega senza modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera, tanto che si prevedeva un rapido via libera in giornata. Ora, però, si pone un tema di metodo.

Lega, Iv e FdI hanno fatto notare che sulla riforma della giustizia tributaria, all'esame della stessa commissione, sono già stati depositati gli emendamenti ma non è ancora in calendario il prosieguo dei lavori. I senatori leghisti, a quanto si apprende, hanno sottolineato l'urgenza di procedere con questa riforma, che è il traguardo M1C1-35 del Pnrr, imputando ad alcune forze politiche di non considerarla prioritaria nonostante da essa dipenda il pagamento della rata di fine anno del Pnrr. Una richiesta di chiarezza sul calendario è arrivata anche da Iv, secondo cui va data priorità alla giustizia tributaria. Per il senatore Elio Lannutti, di Cal, esaminare la delega sarebbe una forzatura perché non rientra fra gli affari correnti. Secondo Andrea De Bertoldi, di FdI, "dalle indicazioni della presidente del Senato Casellati, la delega non rientra fra gli atti che devono essere trattati, venendo meno il collegamento con le rate del Pnrr decade ogni elemento di urgenza. Inoltre - aggiunge - essendo una legge delega, è poco sensato che si deleghi a legiferare sui decreti attuativi un governo che non ha la fiducia del Parlamento". È vero anche, però, fanno notare alcuni parlamentari, che le leggi delega di iniziativa governativa, se come questa sono state approvate da un ramo Parlamento prima dello scioglimento delle Camere, possono essere recuperate da nuovo Parlamento. (ANSA).