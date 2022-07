Febbre da padel, Confartigianato debutta con suoi campi

(ANSA) - CHIETI, 28 LUG - E' sempre più febbre da padel.

Tanto che anche un'associazione territoriale di Confartigianato, per la prima volta in Italia, debutta con dei suoi campi.

Succede a Chieti, dove è stata inaugurata Padel ForMe, struttura allestita da Academy ForMe, Confartigianato Chieti L'Aquila e Ancos Aps, al centro commerciale "Centauro".

Ieri il taglio del nastro. Presenti, tra gli altri, il presidente e vicepresidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo e Alberto De Cesare, e il direttore dell'associazione, Daniele Gianguilli. Al termine della cerimonia, esibizione dei neo campioni regionali di doppio misto di padel, Ennio Marianetti e Ilaria Panara. Due i campi allestiti. Oltre all'affitto, fa sapere l'associazione in una nota, tante le iniziative che verranno promosse nella struttura: dai corsi (in collaborazione con l'Asd Tennis Chieti) ai tornei e fino al coinvolgimento delle imprese per attività di tipo aggregativo.

"L'iniziativa - afferma Giangiulli - si inserisce tra le attività culturali e sportive che Confartigianato promuove costantemente. In questo modo abbiamo ottimizzato l'utilizzo degli spazi esterni di Academy ForMe, scuola di formazione della nostra associazione. La struttura è a disposizione non solo dei cittadini e di chiunque voglia giocare a padel, ma anche delle imprese: stiamo già pianificando delle attività per tutte quelle aziende che alla formazione vogliano unire dei momenti di aggregazione e di team building". Per il presidente dell'associazione, la nuova attività "rafforza ulteriormente la nostra presenza sul territorio", anche in termini di "vicinanza alle persone e ai cittadini, per offrire loro momenti di benessere, di relax e di spensieratezza". (ANSA).