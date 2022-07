Commercio estero: Istat, export giù a giugno,trimestre +6,8% (2)

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Su base annua, "la crescita delle esportazioni resta molto sostenuta, sebbene in rallentamento, ed è spiegata per circa un terzo dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli. In ulteriore accelerazione la crescita dell'import cui contribuisce per quasi due terzi l'aumento degli acquisti di prodotti energetici", si legge nel comunicato.

In particolare gli acquisti da India (+129,3%), Russia (+120,0%), paesi OPEC (+93,5%) e Cina (+85,5%) registrano a giugno incrementi tendenziali molto sopra la media. Mentre, tra i paesi di sbocco, gli aumenti su base annua dell'export riguardano quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27.

Gli incrementi più ampi riguardano Turchia (+87,4%), paesi OPEC (+41,7%) e Stati Uniti (+25,3%). La Russia registra -19,1%.

L'aumento tendenziale dell'export è generalizzato tra i settori e particolarmente accentuato per energia (+147,6%).

La diminuzione su base mensile delle esportazioni è dovuta soprattutto al calo delle vendite di beni strumentali (- 6,3%); risultano in calo anche le esportazioni di beni intermedi e beni di consumo durevoli (per entrambi, -1,7%), mentre aumentano quelle di energia (+16,2%) e beni di consumo non durevoli (+0,4%). Dal lato dell'import, l'aumento congiunturale è determinato principalmente dai maggiori acquisti di energia (+15,3%) e beni strumentali (+10,1%). Diminuiscono le importazioni di beni di consumo durevoli (-1,0%). (ANSA).