Commercio estero: Istat, deficit energia sale a 48 miliardi

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il deficit energetico con i paesi extra-europei "si amplia e supera nei primi sei mesi dell'anno i 48 miliardi", osserva l'Istat. Nello stesso periodo il deficit commerciale raggiunge i 12 miliardi, a fronte di un avanzo di oltre 25 miliardi dei primi sei mesi del 2021.

In particolare a giugno 2022 il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue è pari a 2,81 miliardi, a fronte di un avanzo di 4,8 miliardi dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico raggiunge i 9,08 miliardi (era pari a 2,72 miliardi un anno prima). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, seppur ampio, si riduce: da 7.529 milioni per giugno 2021 a 6.265 milioni per giugno 2022. (ANSA).