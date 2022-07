Amelio di Fider al vertice di Ascom Confcommercio Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - E' Marco Amelio, il nuovo presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara. E' stato eletto ieri nel corso dell'assemblea dei delegati provinciali.

Amelio, 52 anni, è presidente del Consorzio di Garanzia Fider, che opera su circa 25 mila imprese distribuite nel Centro-nord, con uno stock di attività finanziarie intorno ai 260 milioni. Il neo presidente di Ascom Confcommercio Ferrara, che succede a Giulio Felloni, ha indicato gli obiettivi principali del suo mandato: "Costruire per i nostri soci sempre più servizi nell'ambito dell'assistenza, delle consulenze tecniche e della formazione; aprire alle libere professioni, inoltre, lavoriamo per supportare le attività a conduzione femminile, ricordando che nel corso della pandemia le donne sono state le prime a rinunciare a ai loro progetti". Amelio, già vicepresidente provinciale Ascom, intende stringere alleanze con tutte le istituzioni: "Le strade da percorrere sono tante - ha aggiunto - in primis le opportunità offerte dal Pnrr nella speranza che tali fondi non siano a rischio". Il presidente uscente Giulio Felloni è stato nominato presidente onorario di Ascom Confcommercio Ferrara. (ANSA).