Alleanza Coop,proposta Mipaaf su aiuti rilancia la zootecnia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La proposta del Mipaaf per la ripartizione degli aiuti accoppiati per la zootecnia premia l'aggregazione del comparto. Lo fa sapere l''Alleanza cooperative agroalimentari commentando la direzione emersa nel corso degli incontri tecnici con le organizzazioni agricole nell'ambito del Piano strategico nazionale, finalizzati a condividere le risposte da fornire alla Commissione Ue in vista dell'entrata in vigore della Pac. "La proposta va ad incentivare e sostenere percorsi di qualità e aggregazione attraverso il riconoscimento di una specifica premialità", spiega Carlo Piccinini, a nome dell'Alleanza che l'aveva sollecitata nelle ultime settimane proprio per favorire la competitività delle imprese del comparto. L'Alleanza, continua Piccinini, "ha sostenuto con convinzione un'impostazione strategica che, in coerenza con le raccomandazioni dell'Ue, afferma la centralità di modelli organizzativi aggregati ed, in particolare, della cooperazione. Premiando i produttori che scelgono di aggregarsi - aggiunge - si va a rafforzare la filiera ad assicurare un giusto reddito agli allevatori per effetto di una maggiore concentrazione dell'offerta". Sarà fondamentale ora, conclude Piccinini "il supporto delle Regioni nel consolidamento di questa impostazione strategica, che impatta positivamente sullo sviluppo economico dei territori vocati all'attività allevatoriale e rilancia un settore spesso sotto attacco".

(ANSA).