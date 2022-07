++ Ipotesi -1 punto cuneo, rivalutazione pensioni per 3 mesi ++

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sul taglio del cuneo fiscale al momento si ragiona su una possibile riduzione di un punto percentuale (rispetto alla base di partenza di 0,8 punti emersa ieri) per lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro per un periodo di sei mesi. Mentre per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni prevista da gennaio 2023, l'ipotesi è di anticiparne, in parte, l'effetto di tre mesi, anziché sei come emerso ieri. Sono queste, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, le ipotesi su cui si sta ragionando nell'ambito del decreto aiuti bis. (ANSA).