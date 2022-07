++ Inps: a maggio 107.092 domande di disoccupazione (+54%) ++

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Le domande di disoccupazione presentate all'Inps a maggio sono state 107.092, in crescita del 54% nel confronto annuo. In totale tra gennaio e maggio di quest'anno le richieste sono state 632.963, con un +32% rispetto all'anno scorso quando era in vigore il blocco dei licenziamenti per fronteggiare la crisi economica legata alla pandemia. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione.

(ANSA).