Welfare: risoluzione, norme fiscali a sostegno terzo settore

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Sostenere le modifiche in materia fiscale nell'ambito del Terzo Settore, contenute nei decreti attualmente in discussione in Parlamento, e ribadire la necessità di introdurre le modifiche ai termini di applicazione del Registro Unico del Terzo Settore (Runts), come già espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A chiederlo alla giunta dell'Emilia-Romagna è una risoluzione di ER Coraggiosa e Partito democratico in cui si ricorda come "la riforma del Terzo settore non va intesa come uno strumento per la rivisitazione del sistema di welfare complessivo in una prospettiva di esternalizzazione dei servizi, bensì per una vera integrazione dell'azione degli enti pubblici con l'apporto del privato sociale: la dignità delle cooperative e delle imprese sociali, così come per gli enti associativi, passa attraverso un loro pieno coinvolgimento, secondo gli assunti dell'amministrazione condivisa codificati dal Decreto-legge 2021 in materia".

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta "a sostenere le proposte formulate in sede parlamentare perché, nell'imminenza dell'approvazione dei decreti attualmente in votazione alla Camera, vengano accolte le modifiche sul piano fiscale, formulate in seguito al confronto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Forum nazionale del Terzo settore e ad approfondire i criteri di armonizzazione delle opportunità che oggi sono riconosciuti alle associazioni sportive, perché vengano estesi anche agli enti di Terzo settore di natura associativa". (ANSA).