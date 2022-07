Regioni: Alleanza Cooperative E-R, bene legge su coop comunità

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Plauso, da parte dell'Alleanza Alleanza Cooperative Italiane dell'Emilia-Romagna per l'approvazione, da parte dell'Assemblea Legislativa regionale del progetto di legge sulle cooperative di comunità varato dalla Giunta. Una normativa che incentiva le imprese multifunzione nelle aree montane, interne e in quelle più fragili così da agevolare la crescita sostenibile e la coesione sociale.

"Accogliamo con grande soddisfazione l'approvazione all'unanimità della legge regionale sulle cooperative di comunità avvenuta nel corso della seduta odierna dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - Francesco Milza, presidente Alleanza Cooperative Italiane dell'Emilia-Romagna -: il voto concorde di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, rappresenta un segnale molto importante per l'intera Regione e testimonia come su temi quali lo sviluppo sostenibile di aree interne, montane e periferiche, sia possibile trovare la convergenza delle forze politiche, al di là degli schieramenti di appartenenza".

In particolare il testo riconosce il ruolo e definisce gli ambiti di azione di queste imprese comunitarie multisettoriali, costituite in forma cooperativa e promosse da gruppi di cittadini allo scopo di salvaguardare sviluppo e occupazione in quelle aree montane, interne e urbane, che presentano fenomeni di impoverimento sociale e demografico. (ANSA).