Pmi: Conflavoro, sostenere la digitalizzazione

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Una PMI su due potrebbe non affrontare alcuna transizione digitale mentre il 19% delle PMI non ha sufficienti risorse economiche per digitalizzare l'impresa e il 54,9% non dispone di un sito internet aggiornato.

Lo rileva uno studio diffuso da Conflavoro in cui si sottolinea come una piccola e media impresa su tre non possieda un profilo corporate sui social media. "Le piccole e medie imprese sono la struttura portante del sistema produttivo italiano" è pertano " miope non supportare la loro crescita" sono quindi " necessari fondi per la formazione di personale qualificato".

Su 2 mila aziende intervistate, nessuna dispone di un blog e il 30,80% non usa alcun social media. Tra i settori meno aggiornati quello del turismo. Più della metà degli imprenditori interpellati da Conflavoro PMI dichiara che questa mancanza è correlata a una carenza di personale, o comunque di personale adeguatamente formato e aggiornato, mentre una seconda ragione è legata alla mancanza di fondi. Tra i settori meno aggiornati quello del turismo. Più della metà degli imprenditori interpellati da Conflavoro PMI dichiara che questa mancanza è correlata a una carenza di personale, o comunque di personale adeguatamente formato e aggiornato, mentre una seconda ragione è legata alla mancanza di fondi.

"Sorprende - ha dichiarato il presidente dell'associazione di categoria, Roberto Capobianco - che un processo indifferibile come quello della transizione digitale delle imprese non venga supportato con interventi mirati". (ANSA).