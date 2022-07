Lavoro: Inail, nel primo trimestre superati casi covid 2021 (2)

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'Inail sottolinea che nei primi sei mesi del 2022 i casi di contagio da Covid sul lavoro denunciati sono stati 80.994 mentre dall'inizio della pandemia al 30 giugno le denunce sono state 278mila pari a un quinto degli infortuni totali rilevati da gennaio 2020. Nei primi tre mesi dell'anno grazie al picco di gennaio (oltre 29mila casi) si sono superati i contagi sul lavoro denunciati nell'intero 2021 (48.537).

Dall'inizio della pandemia sono state denunciate 877 morti per contagio da Covid sul lavoro. Tra gennaio e giugno di quest'anno sono stati denunciati 11 decessi, pari all'1,3% degli 877 casi mortali segnalati dall'inizio del 2020. Rispetto agli 858 rilevati alla fine di aprile, i decessi sono 19 in più, di cui cinque avvenuti nel 2022, 10 nel 2021 e quattro nel 2020.

Con 580 casi mortali da Covid-19, il 2020 raccoglie il 66,1% di tutti i decessi da contagio denunciati fino allo scorso 30 giugno. I dati riguardano solo i lavoratori assicurati con l'Inail.

A morire sono soprattutto gli uomini (82,9%), ma la maggioranza delle infezioni di origine professionale riguarda le donne. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi, infatti, è pari al 68,3%. L'età media dei contagiati dall'inizio della pandemia è di 46 anni per entrambi i sessi, ma nell'ultimo mese di rilevazione è salita a 47 anni.

Concentrando l'attenzione sui contagi avvenuti nel mese di giugno 2022, la provincia che ne registra il maggior numero è quella di Roma, con il 13,4% del totale, seguita da Milano. Il 63,3% delle denunce da Covid-19 e il 21,5% dei casi mortali rientrano nel settore della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili).

(ANSA).