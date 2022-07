Istat: Unc, su fiducia 'effetto Draghi'

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Crollano le attese sulla situazione economica dell'Italia da -61,5 di giugno a -80,8 di luglio, raggiungendo il 3° peggior valore dall'inizio delle serie storiche iniziate nel gennaio 1998" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Non si tratta solo dell'effetto Ucraina, caro bollette e caro carburanti, che certo da mesi ha fatto precipitare la fiducia degli italiani, ora ai minimi da maggio 2020. Anche l'astensione al Senato sul voto di fiducia al Governo del 14 giugno, che portò Draghi a rassegnare le dimissioni, poi respinte da Mattarella, ha avuto un impatto, anche per le polemiche dei giorni precedenti. Ricordiamo, infatti, che la raccolta dei dati sulla fiducia dei consumatori avviene nei primi 15 giorni del mese. Non va molto meglio per le attese sulla situazione economica della famiglia che, attestandosi a luglio a -35,5, ottengono il triste primato del 4° peggior risultato di sempre" conclude Dona. (ANSA).