Istat: Nomisma,cala fiducia ma economia non in cattive acque

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - "A luglio cala simultaneamente il clima di fiducia di consumatori e imprese: perdono 3,5 punti i primi e 2,6 punti le seconde" ma, pur in un frangente difficile "l'economia italiana nel suo complesso non naviga in cattive acque". Così Lucio Poma, capo economista di Nomisma commenta l'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese pubblicato oggi dall'Istat "I consumatori - argomenta in una nota - avvertono intensamente la diminuzione del potere di acquisto frutto di un'inflazione in ascesa e salari immobili. Le imprese avvertono l'incalzare dell'aumento dei prezzi energetici, delle materie prime e della logistica, oltre ad avvertire echi di recessione conseguenti alla situazione internazionale e alla politica monetaria restrittiva europea. Per quanto riguarda le imprese, le aspettative stanno giocando un ruolo più consistente rispetto alla situazione reale del Paese. Se è innegabile la complessa situazione internazionale - sottolinea ancora - e la conseguente pressione sui prezzi energetici e delle materie prime, l'economia italiana nel suo complesso non naviga in cattive acque".

A tale riguardo, puntualizza Pma "Ieri è uscito il World Economic Outlook a cura del Fondo Monetario Internazionale, paventando un possibile rischio di recessione e rivedendo verso il basso, di oltre un punto percentuale, la stima del Pil al 2022 delle principali economie rispetto alle stime di aprile.

L'Italia - prosegue l'esponente di Nomisma - è una delle poche economie in controtendenza. Il Pil Italiano per il 2022 è stimato al 3%, con un incremento dello 0,7% rispetto alla stima di aprile, superiore a quello americano (2,3%) simile a quello cinese (3,3%) e quasi tre volte la stima di quello tedesco (1,2%). Restano stime conclude Poma - ma che consegnano fiducia al nostro Paese per il dispiegarsi dei prossimi mesi" . (ANSA).