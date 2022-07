Istat, divario crescita stipendi-prezzi quasi 6 punti (2)

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - A giugno le retribuzioni orarie salgono dell'1% rispetto a giugno 2021 mentre quelle per dipendente crescono dello 0,9%. Nel primo semestre del 2022 le retribuzioni salgono dello 0,8% sullo stesso periodo del 2021 sia per quanto riguarda quelle orarie sia per quelle per dipendente.

L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno 2022 segna un aumento congiunturale dello 0,3% e dell'1,0% rispetto a giugno 2021. L'indice delle retribuzioni per dipendente cresce dello 0,2% rispetto a maggio e dello 0,9% rispetto a giugno 2021.

L'aumento tendenziale è stato dell'1,6% per i dipendenti dell'industria, dello 0,4% per quelli dei servizi privati e dello 0,5% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dei ministeri (+4,4%), dell'agricoltura (+4,1%), delle farmacie private (+3,9%) e dell'edilizia (+3,3%).

L'incremento è invece nullo per il commercio e per il credito e assicurazioni. Tutti gli aumenti sono molto minori di quelli registrati per i prezzi nello stesso periodo. (ANSA).