Istat: Codacons, pesante tonfo per fiducia consumatori

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Pesantissimo tonfo per la fiducia dei consumatori, che a luglio registra un nuovo forte calo e raggiunge i valori più bassi da maggio 2020. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall'Istat.

"La caduta del Governo ha dato il colpo di grazia alla fiducia di famiglie e imprese, già in diminuzione da mesi - spiega il presidente Carlo Rienzi - A ciò si aggiunge l'emergenza prezzi, con il tasso di inflazione alle stelle, e il perdurare della guerra in Ucraina, elementi che hanno letteralmente affossato le aspettative dei consumatori".

"Il vero pericolo ora è rappresentato dai consumi, perché in un contesto di scarsa fiducia e di prezzi e tariffe in costante crescita le famiglie saranno portate inevitabilmente a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti, con enormi danni per l'economia nazionale - conclude Rienzi - Per tale motivo chiediamo a gran voce di inserire nel Dl Aiuti l'abbattimento dell'Iva per i beni primari, in modo da determinare una riduzione immediata dei prezzi al dettaglio e tutelare le tasche delle famiglie in questo momento di emergenza". (ANSA).