Istat: a giugno 6,4 mln in attesa rinnovo contratto (2)

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra giugno 2021 e giugno 2022, segnala l'Istat, è passato da 28,1 a 30,7 mesi, mentre per il totale dei dipendenti diminuisce lievemente (da 16,5 a 15,8 mesi).

La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2022 è dello 0,8% più elevata rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nel secondo trimestre 2022, l'attività contrattuale del settore privato ha visto la sottoscrizione di diversi accordi e alla fine di giugno sono poco più di un terzo (il 37,2%) i dipendenti con il contratto scaduto, quasi tutti occupati nei servizi. Nel settore pubblico i contratti sono tutti scaduti. Si applicano i primi rinnovi relativi al triennio 2019-21 ma essendo già scaduti, non contribuiscono a ridurre la quota dei dipendenti che a giugno 2022 sono in attesa di rinnovo che rimane al 100%. (ANSA).