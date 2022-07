Inps, a giugno 1,15 mln famiglie con Reddito cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Nel mese di giugno 2022, i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 1,15 milioni in totale (1,03 milioni RdC e quasi 120mila PdC), con 2,46 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale per famiglia di quasi 551 euro. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza dal quale emerge che nel mese sono stati spesi 633 milioni di euro. A maggio i nuclei percettori del sussidio erano 1,062 milioni a causa della scadenza per diversi beneficiari dei 18 mesi previsti per l'erogazione.

(ANSA).