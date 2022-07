Inps, a giugno 1,15 mln famiglie con Reddito cittadinanza (2)

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'importo medio del sussidio - sottolinea l'Inps - varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 452 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 738 euro per le famiglie con cinque componenti.

La platea dei percettori di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza è composta da 2,14 milioni di cittadini italiani, 227mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e 87mila cittadini europei.

Per i nuclei con presenza di minori (360mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 589 euro per i nuclei composti da due persone a 743 euro per quelli composti da cinque persone.

I nuclei con presenza di disabili sono quasi 193mila, con quasi 434mila persone coinvolte. L'importo medio è di 486 euro, con un minimo di 377 euro per i nuclei composti da una sola persona a 704 euro per quelli composti da cinque persone.

La distribuzione per aree geografiche relativa vede al Nord 232.316 famiglie con il sussidio per 435.792 persone coinvolte, al Centro 174.430 famiglie con 334.342 persone coinvolte e al Sud e nelle Isole 743.154 famiglie beneficiarie con 1.691.450 persone coinvolte. Nel Meridione l'importo medio dell'assegno è di 581 euro contro i 480 medi del Nord. Nella sola Campania hanno il beneficio 254.849 famiglie per 626.285 persone coinvolte mentre nella provincia di Napoli le famiglie con il sussidio sono 161.647 per 415.918 persone coinvolte, sfiorando il numero delle famiglie beneficiarie complessive di Lombardia, Piemonte e Veneto (165.342). (ANSA).