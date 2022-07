Ex Cementir: proroga Cig 12 mesi per lavoratori sito Taranto

(ANSA) - TARANTO, 27 LUG - E' stato raggiunto, in sede di Task force regionale per l'occupazione, l'accordo per la proroga di 12 mesi della cassa integrazione straordinaria per i 45 lavoratori dello stabilimento ex Cementir di Taranto, dismesso lo scorso anno per cessata attività, a cui l'ammortizzatore sociale scadrà il 15 settembre prossimo. Si farà ricorso a uno strumento nuovo introdotto dall'ultima legge di bilancio, un patto di transizione occupazionale in caso di Cig per cessazione di attività legato a progetti specifici. Alla riunione in cui è stata siglata l'intesa hanno partecipato anche l'azienda proprietaria del sito, la Italcementi, e i sindacati Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil. La procedura partirà il 16 settembre.

Resta in piedi l'idea di candidare il sito a polo per la produzione di idrogeno verde. "Ma - spiega il segretario generale della Fillea Cgil, Francesco Bardinella - non combaciano i tempi tra la scadenza della Cig, la pubblicazione dei bandi e delle candidature. Il Ministero della Transizione ecologica doveva emanare un altro bando che le Regioni dovrebbero recepire per poi aprire le candidature. Con la caduta del Governo anche i fondi del Pnrr restano per così dire in stand by. L'importante in questa fase era mettere in sicurezza i lavoratori". (ANSA).