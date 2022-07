Dl Semplificazioni: commercialisti, ok su registri contabili

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici: d'ora in poi, infatti, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

È quanto prevede un emendamento al Decreto Semplificazioni, approvato alla Camera nell'ambito dell'iter di conversione, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell'audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, presiedute, rispettivamente, dagli onorevoli Luigi Marattin e Fabio Melilli, nonché nell'ambito del Tavolo tecnico tra ministero dell'Economia, Agenzia delle Entrate e Consiglio nazionale della categoria professionale, recentemente istituito dal Capo di Gabinetto, Consigliere Giuseppe Chiné.

La proposta è stata supportata politicamente dallo stesso Marattin (Italia Viva) e dagli onorevoli Albano (Fratelli d'Italia), Gusmeroli (Lega), Pastorino (Liberi e Uguali) e Gallo (Movimento 5 Stelle). "Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese", commenta, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio. "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro", afferma il consigliere nazionale con delega alla Fiscalità Salvatore Regalbuto. (ANSA).