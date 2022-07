Dl Aiuti: Confprofessioni,spiragli su sblocco bonus 200 euro

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Si apre uno spiraglio per sbloccare il fondo da 500 milioni di euro per garantire l'indennità 'una tantum' in favore di lavoratori autonomi e professionisti, previsto dal primo Decreto Aiuti. Il ministro Daniele Franco sta valutando l'ipotesi di aumentare le risorse, venendo incontro alle nostre richieste di garantire lo stesso trattamento riservato a dipendenti e pensionati. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo circa 5 milioni di lavoratori autonomi, la maggioranza dei quali ha un reddito inferiore a 35.000 euro". A dirlo il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, al termine dell'incontro tra Governo e parti sociali sul Decreto Aiuti-bis, a palazzo Chigi, evidenziando "che professionisti e autonomi sono quasi sistematicamente esclusi da incentivi e agevolazioni del Governo e della Pubblica amministrazione concessi ad altri soggetti economici". Il Governo, prosegue, "sta lavorando anche per sbloccare il meccanismo di cessione dei crediti collegati al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.

Una misura attesa da migliaia di imprese e professionisti che si trovano in gravissima difficoltà, e rischiano di fallire, a causa delle continue modifiche normative. I correttivi del primo Decreto Aiuti non hanno risolto il problema, determinando una sorta di 'lockdown' economico del settore edile, che ha pesanti ripercussioni anche sui liberi professionisti impegnati nelle asseverazioni di congruità tecnica ed economica e nelle cessioni dei loro crediti". (ANSA).