Dl aiuti: Confcommercio, lavorare sul taglio dell'Iva

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Il mercato interno è in calo. C'è bisogno di dare una risposta concreta alle imprese sui beni di largo consumo che non sono solo i beni alimentari ma anche per la cura della casa e della persona su cui grava un'Iva al 22% e non sarebbe male riuscire a lavorare su quello". Così la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, al termine dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi, in vista del nuovo decreto aiuti, aggiungendo che sul tema "c'è molta discussione ma è una valutazione che cercheranno di fare". Sul fronte del lavoro e dei rinnovi contrattuali, "il governo ci deve dare una mano con la detassazione degli aumenti", ha aggiunto. (ANSA).