Dl aiuti: Abi, attivare misure sostegno imprese

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Attivare tutte le misure di sostegno finanziario per le imprese e intervenire per ampliare le modalità di compensazione dei crediti di imposta derivanti dal super bonus. Sono queste le urgenze sottolineate dall'Abi durante l'incontro con il presidente del Consiglio a cui ha partecipato il direttore generale dell'associazione Giovanni Sabatini.

Per l'Abi è urgente "attivare tutte le misure di sostegno finanziario per le imprese, in particolare i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale e della SACE già previsti dal Decreto 50/22, agli artt. 16 e 17, e per le quali si è ancora in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea, che finora ha autorizzato solo le misure dell'art. 15 del decreto", si legge in una nota.

"In particolare, nell'attuale congiuntura, le garanzie SACE previste dal citato art. 17 rappresentano un fondamentale strumento per sostenere le imprese poiché possono essere offerte su finanziamenti fino a 20 anni e anche su rinegoziazioni di finanziamenti già erogati".

Sabatini ha anche sottolineato "l'importanza per sostenere le imprese delle costruzioni e del relativo indotto di ulteriori misure per ampliare le modalità di compensazione dei crediti di imposta derivanti dal super bonus, oltre a quanto già previsto in materia dal citato DL 50/22 in tema di cessioni ai clienti professionali delle banche". (ANSA).