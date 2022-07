Corsi professioni sanitarie Trentino, iscrizioni entro 22/8

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - C'è tempo fino a lunedì 22 agosto per iscriversi ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie. Per l'anno accademico 2022/2023 - informa l'Azienda sanitaria - il Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto ha attivato sei corsi di laurea, per un totale di 270 posti disponibili. L'offerta formativa quest'anno si arricchisce di un nuovo corso: la laurea triennale in assistenza sanitaria. Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea, sarà il 15 settembre. In vista dell'esame di ammissione la Provincia autonoma di Trento organizza, dal 5 all'8 settembre, un seminario online di preparazione al test di ammissione (iscrizioni entro il 22 agosto).

Per la laurea in infermieristica sono disponibili 160 posti, per quella in fisioterapia 25, per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 20, per quello in tecnica della riabilitazione psichiatrica 20, per il corso di laurea in igiene dentale 20 e per il nuovo corso di laurea in assistenza sanitaria 25 posti.

I corsi sono gestiti dall'ateneo di Verona con sede a Trento e Rovereto, in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Apss e ateneo di Trento. (ANSA).