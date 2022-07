Aeroporti: Confcommercio Sud Sardegna in Sogaer Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Confcommercio Sud Sardegna diventa azionista di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, avendo acquistato le quote (lo 0,056%) detenute dal Consorzio Turistico Sardegna Costa-Sud. Lo annuncia la stessa organizzazione.

"Si tratta di un passaggio fondamentale perché, in quanto azionisti, ora chiederemo fermamente a Sogaer di partecipare attivamente a tutte le decisioni e di avere accesso ai documenti che continuano a rimanere segreti e che riguardano il futuro dell'aeroporto di Cagliari - spiegano Alberto Bertolotti e Fausto Mura, presidente e vicepresidente di Confcommercio Sud Sardegna- ribadiamo la ferma contrarietà verso la cessione della società a fondi speculativi che, dopo aver acquisito il controllo degli scali di Alghero e Olbia, vogliono gestire l'intero sistema aeroportuale sardo. È giunto il momento di una presa di posizione chiara del governo della Regione. Nei prossimi giorni annunceremo alla stampa importanti novità".

Martino Di Martino, presidente del Consorzio Turistico Sardegna Costa-Sud, che cede le quote, lascia senza rimpianti: "Ci siamo più volte messi a disposizione a supporto delle azioni di promozione del Sud Sardegna, ma non c'è mai stato riconosciuto alcun ruolo e alcuno spazio. Togliamo il disturbo. Speriamo che i nuovi soci possano incidere più di noi all'interno della Sogaer".

La maggioranza delle quote, secondo i dati della corporate pubblicati sul sito istituzionale, appartiene alla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (94,449%), quindi la Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (3,430%), il Banco di Sardegna S.p.A. (1,052%), la Regione Sardegna (0,720%), F2i Ligantia S.p.A. (0,209%), la Confcommercio Sud Sardegna (0,056%), Confindustria Sardegna Meridionale (0,042%), Confapi Sardegna (0,025%), Editoriale Airon S.r.l. (0,010%) e Fima (0,008%). (ANSA).