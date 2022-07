++ Sindacati, governo studia anticipo rivalutazione pensioni ++

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Anticipo dell'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio 2023, per il secondo semestre del 2022. E' una delle misure indicata dal governo ai sindacati su cui si sta lavorando. Lo ha spiegato il leader della Cisl, Luigi Sbarra al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. (ANSA).