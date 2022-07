++ Istat, fiducia consumatori luglio a minimi da maggio 2020 ++

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - A luglio 2022 si stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 113,4 a 110,8). Lo rileva l'Istat sottolineando che la fiducia dei consumatori cala ai minimi da maggio 2020. Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori sono in calo con il clima economico e quello futuro che scendono rispettivamente, da 93,9 a 84,9 e da 98,8 a 92,9.

Per le imprese la fiducia è in peggioramento nella manifattura e nei servizi di mercato mentre migliora nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio. (ANSA).