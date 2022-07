++ Fisco:delega riparte in Senato,accordo per non modificarla ++

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - In bilico dopo la crisi di governo, la delega fiscale riparte in Senato. La conferenza dei capigruppo, chiariscono fonti parlamentari, l'ha qualificata come materia su cui si può deliberare in commissione nonostante non sia tra gli obiettivi del Pnrr. È stata messa in calendario domani alle 8.30 in commissione Finanze, con relatrice la senatrice di FI Roberta Toffanin. A quanto si apprende, i partiti che sostenevano il governo Draghi si sono accordati per non modificare il testo approvato dalla Camera, dove l'iter è stato complesso, in particolare sulla riforma del catasto. Ci sono solo pochi emendamenti di FdI. (ANSA).