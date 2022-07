Welfare: via libera decreto attuativo per assistenti sociali

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il Decreto attuativo che assegna 50 milioni per il 2021 e oltre 81 per il 2022 per i contributi in favore degli Ambiti territoriali sociali (Ats) per assistenti sociali. Il contributo erogato dal ministero del Lavoro è attribuito a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

La finalità, si legge in una nota, è "rinforzare i servizi, garantire in tutto il Paese un rapporto adeguato tra popolazione e assistenti sociali. Un professionista ogni 5000 abitanti, obiettivo per i prossimi anni di uno a 4000".

Il ministero ricorda che la scorsa Legge di Bilancio, al fine di potenziare ulteriormente il sistema dei servizi sociali comunali e di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ha rafforzato la deroga ai vincoli assunzionali ordinari per le assunzioni sostenute mediante l'attribuzione del contributo in favore degli Ats sulla base del numero di assistenti sociali impiegati, in proporzione alla popolazione residente. (ANSA).