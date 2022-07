Welfare: assistenti sociali, bene Orlando sulle assunzioni

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Una buona notizia per il Paese, soprattutto per chi ha bisogno della rete di aiuto", e l'auspicio è che "mentre infuria la campagna elettorale, arrivino i fondi necessari per rafforzare l'accesso ai servizi e ai diritti sociali". Il presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali Gianmario Gazzi, plaude alla firma da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, del Decreto attuativo che assegna 50 milioni per il 2021 e oltre 81 per il 2022 per i contributi in favore degli Ambiti territoriali sociali (Ats) per l'assunzione di assistenti sociali. (ANSA).