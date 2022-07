Vasi falsi 'Made in Italy', sequestro in azienda vicentina

(ANSA) - VICENZA, 26 LUG - Quasi 600 mila vasi e sottovasi in plastica sono stati sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, stoccati nei magazzini di un'azienda leader nel settore della fabbricazione di prodotti di arredamento con sede a Malo (Vicenza) e Villaverla (Vicenza).

Gli accertamenti, spiegano i finanzieri, hanno permesso di valutare come parte dei prodotti, il cui valore è stimato in circa 1,2 milioni di euro, sarebbero stati etichettati come "Made in Italy" anche se fabbricati in Francia, in stabilimenti cui l'azienda vicentina ha fornito gli stampi per la produzione industriale.

Segnalati alla Procura berica per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'attuale e il precedente amministratore delegato della società di capitali e il commissario straordinario della spa nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, poiché l'impresa è in amministrazione straordinaria. (ANSA).