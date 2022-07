Senato:capigruppo,da delega fisco a dl Aiuti tabella marcia Aula

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina è attesa in Aula al Senato la variazione di bilancio che serve per il decreto Aiuti Bis, e sblocca 14 miliardi, si tratta dell'autorizzazione ad usare questa cifra in deficit. Lo si apprende la termine della capigruppo di palazzo Madama, il calendario, tuttavia, verrà votato dall'Assemblea domani mattina.

Giovedì invece potrebbe essere esaminato il dl infrastrutture. Poi la prossima settimana a partire da martedì 3 agosto alle 9.30 dovrebbero arrivare in Aula tutti i provvedimenti che mancano: dl semplificazione, dl concorrenza, delega Fiscale, ratifiche e rendiconto del Senaro. (ANSA).