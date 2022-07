Pesca: Alleanza coop, intervenire su moria di vongole a Goro

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - "Non migliora la situazione nella Sacca di Goro. Il perdurare dell'ondata di caldo estremo e della grave siccità che sta affliggendo il nostro territorio rischia, anzi, di peggiorare il fenomeno di anossia nella Sacca, la mancanza di ossigeno provocata dalla recente comparsa di vasti banchi di alghe, che provoca la moria di vongole". È il nuovo allarme lanciato dall'Alleanza delle cooperative. "Le conseguenze sull'habitat lagunare e sul settore della molluschicoltura sono gravi", dicono Massimo Bellavista di Legacoop Agroalimentare Nord Italia, Vadis Paesanti di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna e Patrizia Masetti di Agci Agrital, in una lettera inviata alla Regione Emilia-Romagna e all'Alleanza delle Cooperative Italiane nazionale, per segnalare il rischio che "il fenomeno della moria di vongole, sia di taglia commerciale sia di novellame, che già sta colpendo gran parte delle concessioni demaniali marittime, con il perdurare delle alte temperature si estenda alla totalità della Sacca di Goro, compromettendo l'attività di più di 1.700 addetti del settore".

Da qui la richiesta di "interventi a supporto e a tutela delle imprese operanti nel comparto della molluschicoltura nella Sacca di Goro, quali ad esempio l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura". (ANSA).