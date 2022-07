Pensioni: Cisl, positivo nuovo piano per non autosufficienza

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Cisl e la Fnp-Cisl considerano positivo il piano annunciato di interventi per la non autosufficienza. "Abbiamo appreso dal ministro Orlando- si legge in una nota - che vi è l'impegno di presentare il disegno di legge delega di riforma di settore, anche se ci troviamo in questa fase di ordinaria amministrazione. È un Piano che abbiamo apprezzato perché mira a potenziare l'organizzazione ed il personale dei servizi sociali degli enti locali, a declinare i livelli essenziali delle prestazioni e l'integrazione socio sanitaria con attenzione alla domiciliarità, a far emergere e qualificare il lavoro di cura. Si tratta di un atto politico rilevante, che verrà poi affidato al nuovo Parlamento, ma che comunque potrà sostenere l'impegno che la Cisl e la Fnp hanno intenzione di continuare a porre per raggiungere l'obiettivo della riforma e del suo adeguato finanziamento, in coerenza con quanto ottenuto nella legge di stabilità 2022 che ha previsto una dotazione finanziaria di 850 milioni in quattro anni, evitando che questo tema rilevantissimo per la vita delle famiglie italiane, venga derubricato dall'agenda politica". (ANSA).